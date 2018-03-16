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الجمعة، 16 مارس 2018 04:57 م
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موسكو تفتح تحقيقا فى مقتل ابنة الجاسوس السابق سكريبال

الجمعة، 16 مارس 2018 04:33 م
موسكو تفتح تحقيقا فى مقتل ابنة الجاسوس السابق سكريبال الجاسوس الروسى





أ ف ب
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 أفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة، أن موسكو تفتح تحقيقا فى "محاولة قتل" ابنة الجاسوس السابق سكريبال. 

وأعلنت السلطات الروسية الجمعة، أنها قتحت تحقيقا فى "قتل" نيكولاى جلوشكوف الروسى الذى كان يقيم فى بريطانيا والحليف السابق لرجل الاعمال الروسى الراحل بوريس بيريزوفسكى، وعثر عليه ميتا فى ظروف لم تتضح الاثنين فى لندن.

واعلنت لجنة التحقيق، الهيئة المستقلة المكلفة القضايا الكبرى، في بيان بدء اجراءات "تتعلق بمقتل مواطن الاتحاد الروسي نيكولاي غلوشكوف في روسيا"، مؤكدة "استعدادها للعمل مع الهيئات المختصة فى بريطانيا".

وأشارت موسكو أنها فتحت تحقيقا فى "محاولة قتل" ابنة العميل المزدوج الروسى السابق سيرجى سكريبال التى كانت ضحية تسمم مع والدها فى بريطانيا فى  مارس.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان إن "تحقيقا فى محاولة قتل المواطنة الروسية يوليا سكريبال فى سالزبرى فى المملكة المتحدة، فتح فى 16 مارس"، ورأت لندن ان روسيا مسؤولة عن حادث التسميم واعلنت سلسلة اجراءات ضد موسكو التي تنفي بشكل قاطع اي تورط لها.


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