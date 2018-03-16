video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 01:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16/3/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجمعة، 16 مارس 2018 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16/3/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة





كتب محمود راغب
إضافة تعليق

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ، فى عدد من محافظات مصر وبعض العواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة  فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة
 
الفجر 4:39  ص
 
الظهر 12:04 ص
 
العصر 3:29
 
المغرب 6:04
 
العشاء 7:21
 
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
 
الفجر 4:43 ص
 
الظهر 12:09
 
العصر 3:34
 
المغرب 6:08 م
 
العشاء 7:26 م
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
 
الفجر 4:34
 
الظهر 12:00 م
 
العصر 3:25 م
 
المغرب 00: 6 م
 
العشاء 7:17 م
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
 
الفجر 4:28 ص
 
الظهر 11:52
 
العصر 3:17 م
 
المغرب 5:53 م
 
العشاء 7:07 م
 
 
 مواقيت الصلاة فى أسوان
 
الفجر 4:36 ص
 
الظهر 11:58 ص
 
العصر 3:23 م
 
المغرب 6:00 م
 
العشاء 7:12
 
 
 

 ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 
مكة
 
الفجر 5:10 ص
 
الظهر 12:30 م
 
العصر 3:54 م
 
المغرب 6:33 م
 
العشاء 7:42 م
 
 
 
المدينة المنورة
 
الفجر 5:08 ص
 
الظهر 12:31 م
 
العصر 3:55 م
 
المغرب 6:34 م
 
العشاء 7:44 م
 
 
 
الرياض
 
الفجر 4:40 ص
 
الظهر 12:02 ص
 
العصر 3:27 م
 
المغرب 7:06 م 
 
العشاء 7:16 م
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
 
الفجر 4:24
 
الظهر 11:49 م
 
العصر 3:14 م
 
المغرب 5:51
 
العشاء 7:05 م
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
 
الفجر 5:11 ص
 
الظهر 12:32 م
 
العصر 3:57 م
 
المغرب 6:32 م
 
العشاء 7:45 م
 
 
 مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
 
الفجر 5:08 ص
 
الظهر 12:37 م
 
العصر 4:01 م
 
المغرب 6:36 م 
 
العشاء 7:56
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت
 
الفجر 4:32 ص
 
الظهر 11:58 ص
 
العصر 3:23 م
 
المغرب 5:57 م
 
العشاء 7:13 م

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لو مبتلحقهاش كل سنة.. 3 تطبيقات لتنبيهك بموعد صلاة العيد

موعد صلاة الفجر أول أيام عيد الأضحى 2017 بمحافظات الجمهورية

موعد صلاة المغرب يوم عرفة 2017 بمحافظات الجمهورية وعواصم الدول العربية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر




لا تفوتك
هل يغيب عبد الله السعيد عن المونديال حال إيقافه 6 أشهر؟.. الجبلاية ترد

هل يغيب عبد الله السعيد عن المونديال حال إيقافه 6 أشهر؟.. الجبلاية ترد

فيديو.."مصر ولادة"..أغنية وطنية جديدة لصابر الرباعى بندوة القوات المسلحة

فيديو.."مصر ولادة"..أغنية وطنية جديدة لصابر الرباعى بندوة القوات المسلحة

أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال

أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال

"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن

"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن

كريستيانو رونالدو يدعم قائمة منتخب البرتغال لمواجهة مصر

كريستيانو رونالدو يدعم قائمة منتخب البرتغال لمواجهة مصر

السيسى: لو اجتمع المصريون بحبهم كأس العالم هايجى.. مفيش حاجة بعيدة على ربنا

السيسى: لو اجتمع المصريون بحبهم كأس العالم هايجى.. مفيش حاجة بعيدة على ربنا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة