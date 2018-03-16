منظمة أوكرانية تناشد الاتحاد الأوروبى لمواصلة دعم أوكرانيا وشعبها

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ناشد رئيس منظمة "المؤتمر الأوكرانى العالمى" يوجين كوليج، اليوم الجمعة، الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى لمواصلة الوقوف بحزم مع أوكرانيا وشعبها مثلما يقفون على خطوط الدفاع الأولى، ليس فقط لوحدة الأراضى الأوكرانية ولكن أيضا لوحدة جميع الدول المستقلة.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية "أوكر إنفورم"، أن منظمة المؤتمر الأوكرانى العالمى رحبت بقرار المجلس الأوروبى بتمديد العقوبات ضد الأفراد والهيئات من الجانب الروسى، ردًا على تدخل موسكو فى النزاع الأوكرانى لمدة 6 أشهر أخرى حتى 15 سبتمبر القادم، ويخضع حاليا 150 شخصًا و38 هيئة لتجميد أرصدتهم وحظرهم من السفر ، نظرًا لتقويض أفعالهم لسلامة أراضى أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، يذكر أن هذه العقوبات فرضت للمرة الأولى عام 2014، ردًا على التدخل الروسى فى النزاع الأوكرانى.