video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

منظمة أوكرانية تناشد الاتحاد الأوروبى لمواصلة دعم أوكرانيا وشعبها

الجمعة، 16 مارس 2018 12:29 م
منظمة أوكرانية تناشد الاتحاد الأوروبى لمواصلة دعم أوكرانيا وشعبها الرئيس الأوكرانى





أ ش أ
إضافة تعليق

ناشد رئيس منظمة "المؤتمر الأوكرانى العالمى" يوجين كوليج، اليوم الجمعة، الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى لمواصلة الوقوف بحزم مع أوكرانيا وشعبها مثلما يقفون على خطوط الدفاع الأولى، ليس فقط لوحدة الأراضى الأوكرانية ولكن أيضا لوحدة جميع الدول المستقلة.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية "أوكر إنفورم"، أن منظمة المؤتمر الأوكرانى العالمى رحبت بقرار المجلس الأوروبى بتمديد العقوبات ضد الأفراد والهيئات من الجانب الروسى، ردًا على تدخل موسكو فى النزاع الأوكرانى لمدة 6 أشهر أخرى حتى 15 سبتمبر القادم، ويخضع حاليا 150 شخصًا و38 هيئة لتجميد أرصدتهم وحظرهم من السفر ، نظرًا لتقويض أفعالهم لسلامة أراضى أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، يذكر أن هذه العقوبات فرضت للمرة الأولى عام 2014، ردًا على التدخل الروسى فى النزاع الأوكرانى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا تطالب أوكرانيا تأمين بعثاتها الدبلوماسية خلال الانتخابات الروسية

الاتحاد الأوروبى يمنح أوكرانيا قرضًا بقيمة مليار يورو لتحسين الاقتصاد

موجيرينى: الاتحاد الأوروبى لم يكل من مساعدة أوكرانيا

اخبار عالمية

الاتحاد الاوروبى

اوكرانيا

الحكومة الاوكرانية

القوات الروسية

اخبار العالم

اخبار اوكرانيا




لا تفوتك
رامى جان: الإخوان استغلوا ديانتى ليظهروا أنهم ليسوا تيارًا إسلاميًا

رامى جان: الإخوان استغلوا ديانتى ليظهروا أنهم ليسوا تيارًا إسلاميًا

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن

الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

"الزراعة": ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ1.3 مليون طن خلال شهرين

"الزراعة": ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ1.3 مليون طن خلال شهرين

ننشر أول صور لإدلاء المصريين فى نيوزيلندا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

ننشر أول صور لإدلاء المصريين فى نيوزيلندا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة