مقتل 2 وإصابة 3 آخرين فى عملية دهس جنوب مدينة جنين الفلسطينية (تحديث)الجمعة، 16 مارس 2018 04:50 م
عملية دهس - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى
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قال المركز الفلسطيني للإعلام، إن سيارة دهست دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة "دوتان" المحتلة جنوب مدينة حنين.
فيما أشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن عملية الدهس أسفرت عن مقتل إسرائيليين وإصابة 3 آخرين حالتهم حرجة.
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