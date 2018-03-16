video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 05:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 2 وإصابة 3 آخرين فى عملية دهس جنوب مدينة جنين الفلسطينية (تحديث)

الجمعة، 16 مارس 2018 04:50 م
مقتل 2 وإصابة 3 آخرين فى عملية دهس جنوب مدينة جنين الفلسطينية (تحديث) عملية دهس - أرشيفية





كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

قال المركز الفلسطيني للإعلام، إن سيارة دهست دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة "دوتان" المحتلة جنوب مدينة حنين.

فيما أشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن عملية الدهس أسفرت عن مقتل إسرائيليين وإصابة 3 آخرين حالتهم حرجة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير المال الإسرائيلى: نتنياهو سيستقيل فى حال توجيه التهم إليه

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس

تل أبيب تواصل المشاوارت مع عدد من الدول لنقل السفارة للقدس

عملية دهس

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلي

القدس

جنين




لا تفوتك
بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة