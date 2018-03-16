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الجمعة، 16 مارس 2018 09:05 ص
خالد صلاح
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مقتل وإصابة 5 مسلحين من تنظيم "داعش" إثر غارة جوية أمريكية فى أفغانستان

الجمعة، 16 مارس 2018 09:01 ص
مقتل وإصابة 5 مسلحين من تنظيم "داعش" إثر غارة جوية أمريكية فى أفغانستان غارة جوية - أرشيفية





أ ش أ
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أعلن الجيش الأفغانى مقتل ما لا يقل عن أربعة مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابى، إثر غارة جوية شنتها القوات الأمريكية فى إقليم كونار بشرق أفغانستان.

وأوضح الجيش الأفغانى، فى بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكى نفذ غارة جوية على مخبأ تابع للتنظيم الإرهابى خلال الساعات الـ24 الماضية باستخدام طائرة بدون طيار.


وأشار البيان إلى أن الغارة أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين فى منطقة "ليخالام" الواقعة فى حى مانونجى، بالإضافة إلى إصابة أحد المسلحين.
وأضاف أن الغارة لم تسفر عن أى خسائر فى صفوف المدنيين أو أفراد قوات الأمن المشاركين فى العمليات البرية فى المنطقة.


ومن جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومن بينها تنظيم داعش الإرهابى على الأنباء الواردة حتى الآن.


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