مقتل شخص وإصابة 10 آخرين فى هجوم صاروخى جنوب أفغانستان







كابول (أ ش أ)

أعلن مسئول أفغانى اليوم الجمعة، أن شخصا واحدا لقى حتفه وأصيب 10 أطفال إثر سقوط صاروخ على أحد المنازل فى إقليم "هلمند" الواقع جنوبي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم "عمر زواك" قوله إن الهجوم وقع فى مقاطعة "ناد على"، مشيرا إلى أن المنزل الذى سقط عليه الصاروخ يقع بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للشرطة.

وألقى زواك باللائمة في الهجوم على مسلحي حركة "طالبان"، قائلا إنه من المحتمل أن يكون هدف المسلحين هو نقطة التفتيش إلا أن الصاروخ سقط على المنزل بدلا منها، ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الهجوم.