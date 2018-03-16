مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين فى انفجار جنوب باكستان







أ ش أ

أعلن مسئول حكومى باكستانى مقتل شخصين على الأقل، وإصابة 10 آخرين، إثر انفجار قوى وقع فى أحد المنازل ببلدة "قلعة سيف الله" المحاذية لأفغانستان بإقليم بلوشستان جنوبى البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن المسئول الباكستانى، قوله، إن الانفجار وقع الليلة الماضية، وأن "العبوة الناسفة" كان قد تم تحميلها فى إحدى السيارات، مشيرة إلى أن القتلى والمصابين نقلوا إلى المستشفى وتحاول السلطات معرفة سبب الانفجار.

جدير بالذكر أن إقليم بلوشستان يشهد توترات من قِبل جماعات البلوش الانفصالية التى تطالب بحصة أكبر فى موارد الإقليم، ويُعتقد أن جماعات مسلحة باكستانية وأفغانية أخرى تتخذ من الإقليم ملاذاً لها.