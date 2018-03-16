مقاتلات التحالف العربى تدمر مركبات وعتادا عسكريا للحوثيين فى اليمن

مقاتلات التحالف العربى تدمر مركبات وعتادا عسكريا للحوثيين فى اليمنالجمعة، 16 مارس 2018 04:16 م
التحالف العربى
عدن (أ ش أ)
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أفادت مصادر يمنية محلية اليوم الجمعة، بتدمير مقاتلات التحالف العربى عتاداً ومركبات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية، قبالة الحدود السعودية اليمنية.
وقالت المصادر - لقناة العربية الإخبارية "إن الطائرات بدون طيار كشفت عن 3 مركبات عسكرية تابعة للحوثيين، تحمل ألغاماً وذخائر حاولت عناصر الميليشيات نقلها باتجاه الحدود السعودية" ، مضيفة أن مقاتلات التحالف نجحت فى تدمير الأهداف الثلاثة، حيث قتلت العناصر التى كانت تستقلها.
وفى سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن مدفعيات التحالف استهدفت أكثر من 12 هدفاً متنوعاً، ما بين أوكار وثكنات للحوثيين، فى مواقع متعددة داخل الحدود اليمنية، ما أسفر عن مقتل 15 انقلابياً، وتدمير مواقع للذخائر والأسلحة والطاقة الشمسية، التى استخدمها الحوثيون لتوليد الطاقة الكهربائية.
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