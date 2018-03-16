مطار القاهرة يشهد انطلاق 194 رحلة دولية وداخلية خلال 24 ساعة

مطار القاهرة يشهد انطلاق 194 رحلة دولية وداخلية خلال 24 ساعةالجمعة، 16 مارس 2018 02:55 ص
مطار القاهرة الدولى
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ 24 ساعة الماضية، انطلاق 194 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل أكثر من 18 ألف راكب من مختلف الجنسيات.
وأفاد مصدر ملاحى، أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت منفردة 98 رحلة دولية الى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت كافة رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى ليوم أمس الخميس انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة.
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