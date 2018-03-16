مصر تشارك فى ملتقى الجايكا حول مبادرة التعليم لقطاع الأعمال بأفريقيا







كتب أحمد جمعة

شارك أيمن كامل سفير مصر في طوكيو أمس الخميس، فى تدشين جناح مصر في الملتقى، الذي أقامته الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا JICA) في إطار مبادرة التعليم لقطاع الأعمال في أفريقيا ABE Initiative.

والتقى السفير خلال الفعالية الطلبة المصريين الذين حصلوا على منح لدراسة الماجيستير في إطار المبادرة خلال العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨، وعددهم ١٥ طالبا من تخصصات متنوعة، حيث رحب السفير بالدارسين المصريين، مشيرا بالتطور الكبير الذي شهدته علاقات التعاون مع اليابان في مجال التعليم، داعيا إياهم للتواصل مع السفارة والمكتب الثقافي بشكل مستمر خلال تواجدهم في اليابان.

يذكر أن المعرض عقد بمشاركة ممثلين عن نحو ١٠٠ شركة يابانية، والتي أبدت استعدادها لتوفير فرص تدريب وتأهيل للطلبة الأفارقة خريجي المبادرة.

وعرضت السفارة المصرية بعض المواد الوثائقية والمطبوعات بشأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار المنفذة من قبل الحكومة المصرية، فضلا عن بعض المواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية.