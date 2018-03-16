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الجمعة، 16 مارس 2018 05:16 م
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مصرى فى السعودية يتحدى الإعاقة ويدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة

الجمعة، 16 مارس 2018 03:52 م
مصرى فى السعودية يتحدى الإعاقة ويدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة شاب مصرى يتحدى إعاقته





كتب أحمد جمعة
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تحدى مواطن مصرى مقيم فى السعودية إعاقته، وحرص على الإدلاء بصوته فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التى انطلقت فى الخارج صباح اليوم الجمعة.

 

وتوافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية من السيدات كبار السن والشباب والعاملين بجدة وبمدن المملكة العربية السعودية على القنصلية المصرية بجدة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

 

شاب مصرى يتحدث اعاقته ويدلى بصوته فى الانتخابات

شاب مصرى يتحدث إعاقته ويدلى بصوته فى الانتخابات


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