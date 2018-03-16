مصرى فى السعودية يتحدى الإعاقة ويدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة







كتب أحمد جمعة

تحدى مواطن مصرى مقيم فى السعودية إعاقته، وحرص على الإدلاء بصوته فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التى انطلقت فى الخارج صباح اليوم الجمعة.

وتوافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية من السيدات كبار السن والشباب والعاملين بجدة وبمدن المملكة العربية السعودية على القنصلية المصرية بجدة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.