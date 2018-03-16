مصرع 15 شخصاً نتيجة هطول أمطار غزيرة فى كينيا

مصرع 15 شخصاً نتيجة هطول أمطار غزيرة فى كينياالجمعة، 16 مارس 2018 11:26 م
فيضانات كينيا
(أ ش أ)
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أعلن مسئولون فى كينيا اليوم الجمعة مقتل 15 شخصاً وتهجير عشرات العائلات بسبب هطول أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن المياه غمرت أحياء الطبقة المتوسطة والغنية بنيروبي.
ويعد انسداد المصارف فى العاصمة نيروبى ومناطق أخرى بكينيا من المشاكل التى دائماً ما تحدث فى موسم هطول الأمطار.
وكان حاكم نيروبى "جيديون مبوفي" ألقى اللوم على إدارة المدينة السابقة لعدم فتح مصارف المدينة التى انسدت.
وقال مدير الأرصاد الجوية بكينيا "بيتر أمبينجي" إن هطول الأمطار سيستمر خمسة أيام.
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