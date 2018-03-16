مصرع و إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات نتيجة حادث تصادم سيارتين أمام قرية المنايف على طريق الإسماعيلية القاهرة دائرة مركز أبو صوير.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العميد هشام مروان مأمور مركز ابوصوير يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارة ملاكى مع سيارة ربع نقل أمام قرية المنايف على طريق الإسماعيلية القاهرة دائرة مركز ابوصوير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع عمرو حسن 35 عامًا مقيم حي السلام دائرة ثان الإسماعيلية وإصابة كلا من طارق السيد أحمد 37 عامًا، مقيم أرض الجمعيات دائرة ثالث، وعاطف السيد السيد 34 عامًا مقيم الشهداء دائرة ثان الإسماعيلية.

تم نقل المتوفى الى مشرحة مستشفى الاسماعيلية العام وتم نقل المصابين الى ذات مستشفى لتلقى العلاج، تحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.