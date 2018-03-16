مصرع فلاح أثناء تركيب طبق دش ووفاة طفلة سقطت من مرجيحة فى البحيرة

البحيرة ـ جمال أبو الفضل - ناصر جودة

لقى فلاح مصرعه، صباح اليوم الجمعة، عقب سقوطه من اعلى منزله بحى الزهور بمركز رشيد بمحافظة البحيرة، اثناء تركيب طبق دش وتم نقل الجثة لمشرجة المستشفى العام برشيد.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير امن البحيرة إخطارا من مركز شرطة رشيد بسقوط شخص من أعلى عقار بحى الزهور بدائرة المركز وبالإنتقال والفحص والمعاينة تبين أنه أثناء قيام محمد ع ح 75 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية بتركيب طبق دش أعلى سطح منزله بالطابق الرابع بالعقار محل سكنه إختل توازنه وسقط أرضاً ولقى مصرعه.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفه مفتش الصحه أفاد بتقريره بوجود كسور بالجمجمه والفخذ الأيمن إدعاء سقوط من أعلى " ولا توجد شبهه جنائية.

وبسؤال نجله فوزى م ع 50 سنة صياد ومقيم بذات الناحيه قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وتحرر المحضر اللازم المركز وجارى العرض على النيابة العامة.

فيما أصيب شخصين بجروح وكدمات متفرقة فى أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، اثر وقوع مشاجرة لخلافات على أولوية المرور بدارجة بخارية بشارع الجمعية الزراعية ببندر حوش عيسى .

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى بحدوث مشاجره بشارع الجمعية الزراعية ببندر حوش عيسى، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجره بين كل من طرف أول: أحمد خ ا 30 سنة حاصل على دبلوم، عمار خ ا 20 سنة طالب، مصابين بسحجات وكدمات ومقيما عزبة الشيخ بدائرة المركز.

وطرف ثاني: حامد خ ا 37 سنة صاحب محل ومقيم بندر حوش عيسى لخلافات بسبب أولوية المرور بالشارع، قام على أثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب وإحداث إصابتهما وإضرام النيران بدراجه بخارية ملك الطرف الأول وتم السيطرة عليه وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية وتم نقل المصابان لمستشفى حوش عيسى الام للعلاج وغادروها.

وبسؤال طرفى المشاجره قررا بمضمون ماتقدم، وتحرر المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة.

كما لقيت طفلة مصرعها عقب سقوطها من على أرجوحة داخل منزلها بقرية صفط العنب التابعة لمركز كوم حمادة .

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير امن البحيرة،اخطارا من مركز شرطة كوم حماده من محمود ع ا 31 سنة مهندس زراعى ، ومقيم قرية صفط العنب بدائرة المركز بوفاة نجلة شقيقه الطفله فرح ا ا 4 سنوات، ومقيمه بذات الناحية وذلك أثناء ركوبها أرجوحه داخل المنزل وسقوطها وإرتطام رأسها بالأرض مما أدى لوفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك

وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة إصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.