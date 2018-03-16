مصرع طفل عقب سقوطة من أعلى سلم منزله بالمنوفية







المنوفية – محمود شاكر

لقى طفل مصرعة إثر سقوطة من أعلى سلم منزلة بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير امن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم التعليمى الطفلة " م م ع " 3 سنوات، مقيمة بدائرة مركز أشمون، وتوفى عقب وصولة إلى المستشفى .

بالانتقال الفورى والفحص وسؤال والدة، أكد أن نجله سقط من أعلى سلم المنزل أثناء لهوة وأصيب بالعديد من الإصابات التى انتقل على الفور إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى لإسعافه لكنه فارق الحياة تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات .