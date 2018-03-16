مصرع طفل دهسه جرار زراعى بقرية دير الجنادلة فى أسيوط

اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط
أسيوط - هيثم البدرى
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لقى طفل مصرعه، اليوم الجمعة، بعد أن دهسه جرار زراعى بقرية ديرالجنادلة التابعة لمركز الغنايم بمحافظة أسيوط.
تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورورد بلاغ من أهالى قرية دير الجنادلة يفيد قيام جرار زراعى بدهس طفل بمنطقة شرقى البلد.
وبالمعاينة تبين مصرع الطفل "رفعت.ح.ع" نتيجة دهسه بالجرار الزراعى، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعدما تم نقله إلى مستشفى صدفا المركزى.
وتحرر المحضر اللازم وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وجار استكمال الإجراءات القانونية.
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