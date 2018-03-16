مصرع شخص وإصابة آخرين فى انقلاب سيارة بطريق إدفو _ مرسى علم







أسوان ندى سليم

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، صباح اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي انحرفت عن مسارها نتيجة لتجاوز حد السرعة، وذلك على بعد 35 كيلو متر من طريق ادفو _ مرسى علم.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة الي المشرحة بالمستشفي، لحين التواصل مع اهل المتوفي.

ومن جانبها، تقوم إدارة المرور بمحافظة أسوان، برفع آثار الحادث بالطريق لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات.