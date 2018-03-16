مصرع شخص وإصابة آخرين فى انقلاب سيارة بطريق إدفو _ مرسى علم

مصرع شخص وإصابة آخرين فى انقلاب سيارة بطريق إدفو _ مرسى علمالجمعة، 16 مارس 2018 01:55 م
حادث تصادم - أرشيفية
أسوان ندى سليم
إضافة تعليق
لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، صباح اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي انحرفت عن مسارها نتيجة لتجاوز حد السرعة، وذلك على بعد 35 كيلو متر من طريق ادفو _ مرسى علم.
وعلى الفور، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة الي المشرحة بالمستشفي، لحين التواصل مع اهل المتوفي.
ومن جانبها، تقوم إدارة المرور بمحافظة أسوان، برفع آثار الحادث بالطريق لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات.
إضافة تعليق
4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع
اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة