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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة أجرة بكوم أمبو

الجمعة، 16 مارس 2018 09:26 ص
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة أجرة بكوم أمبو حادث تصادم - أرشيفية





أسوان - ندى سليم
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وقع، صباح اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة أجرة بالقرب من قرية فارس بمركز كوم أمبو، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين. 
 
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وتقوم إدارة المرور برفع آثار الحادث بالطريق لتنظيم حركة المرور أمام السيارات. 

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