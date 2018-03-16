مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة أجرة بكوم أمبو







أسوان - ندى سليم

وقع، صباح اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة أجرة بالقرب من قرية فارس بمركز كوم أمبو، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وتقوم إدارة المرور برفع آثار الحادث بالطريق لتنظيم حركة المرور أمام السيارات.