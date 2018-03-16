مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة أجرة بكوم أمبو

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة أجرة بكوم أمبوالجمعة، 16 مارس 2018 09:26 ص
حادث تصادم - أرشيفية
أسوان - ندى سليم
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وقع، صباح اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة أجرة بالقرب من قرية فارس بمركز كوم أمبو، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين.
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وتقوم إدارة المرور برفع آثار الحادث بالطريق لتنظيم حركة المرور أمام السيارات.
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