مصرع شخصين إثر حادث تصادم بين أتوبيس ودراجة نارية فى شبين القناطر

مصرع شخصين إثر حادث تصادم بين أتوبيس ودراجة نارية فى شبين القناطرالجمعة، 16 مارس 2018 10:22 م
حادثة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
لقى شخصين مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس بدراجة نارية بالقرب من مقابر مدينة شبين القناطر، تم نقل المتوفيين لمستشفى شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم أتوبيس ودراجة نارية بالقرب من مقابر مدينة شبين القناطر، ما أسفر عن مصرع كلا من محمود طه عبد ربه شاهين 17 سنة، وعبد الحميد رمضان الصفتى 19 سنة بقرية الطبالين بشبين القناطر، وانتقل على الفور العميد نبيل العدلى وكيل إدارة مرور القليوبية، وتم نقل المتوفيين لمستشفى شبين القناطر العام، وتولت النيابة التحقيق.
إضافة تعليق
4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع
اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة