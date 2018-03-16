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مصرع شخصين إثر حادث تصادم بين أتوبيس ودراجة نارية فى شبين القناطر

الجمعة، 16 مارس 2018 10:22 م
مصرع شخصين إثر حادث تصادم بين أتوبيس ودراجة نارية فى شبين القناطر حادثة - أرشيفية





القليوبية نيفين طه
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لقى شخصين مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس بدراجة نارية بالقرب من مقابر مدينة شبين القناطر، تم نقل المتوفيين لمستشفى شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم أتوبيس ودراجة نارية بالقرب من مقابر مدينة شبين القناطر، ما أسفر عن مصرع كلا من محمود طه عبد ربه شاهين 17 سنة، وعبد الحميد رمضان الصفتى 19 سنة بقرية الطبالين بشبين القناطر، وانتقل على الفور العميد نبيل العدلى وكيل إدارة مرور القليوبية، وتم نقل المتوفيين لمستشفى شبين القناطر العام، وتولت النيابة التحقيق. 
 

 


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