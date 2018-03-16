مصدر أمنى: سارقو مكتب الجامعة الأجنبية بالعجوزة دخلوه بطريقة مشروعة دون آثار عنف







كتب بهجت أبو ضيف

ذكر مصدر بمديرية أمن الجيزة، أن مرتكبى حادث سرقة مكتب تابع لجامعة أجنبية بالعجوزة، تسللوا للمكان بطريقة مشروعة، حيث لم يتم العثور على أى آثار عنف أو تكسير بمنافذ المبنى.

وأضاف المصدر أن المكتب عبارة عن شقة بعقار، متخصص فى تقديم "الكورسات" فى عدة مجالات، يتبع الجامعة الأجنبية الكائن مقرها بالقاهرة.

وقال المصدر أن المتهمين استولوا على جهاز عرض "بروجكتور"، بالإضافة إلى 4 أجهزة كمبيوتر وعدد من الهاردات الخاصة بأجهزة الكمبيوتر، وانتقل خبراء المعمل الجنائى لإجراء المعاينة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد تعرض مكتب تابع لجامعة أجنبية مقرها القاهرة، للسرقة على يد مجهولين.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة أن المتهمين استولوا على 4 أجهزة كمبيوتر من داخل المكتب، وجهاز عرض "بروجكتور" وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.