مصدر أمنى: الرقم الموجود أسفل النسر ببطاقة الرقم القومى لا يعنى مسجل خطر







كتب محمود عبد الراضى

أكد مصدر أمنى عدم صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن صدور تحذيرات أمنية للمواطنين حول عدم التعامل مع من تحمل بطاقة رقمه القومى رقم 9 أو 11 أسفل النسر الموجود خلف البطاقة، فى إشارة إلى أن حامل الرقم القومى المشار إليه مسجل خطر أو هارب من تنفيذ أحكام قضائية، مضيفا أن كل ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة جملة وتفصيلاً.

وأوضح المصدر أن الأرقام المدونة أسفل النسر الموجود خلف بطاقات الرقم القومى من جهة اليمين تدل على أكواد مراكز إصدار البطاقات على مستوى محافظات الجمهورية.