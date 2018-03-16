مشكلات المرحلة الابتدايئة فى أحدث دراسة بتربية المنوفية







المنوفية – محمود شاكر

ناقشت الباحثة أميرة سمير عيسى تخصص أصول التربية كلية التربية جامعة المنوفية دراسة بعنوان "خريطة مدرسية للحلقة الأولى من التعليم الأساسى بمحافظة المنوفية".

استهدفت الدراسة تشخيص واقع الحلقة الأولى من التعليم الأساسى بمحافظة المنوفية للتعرف على مشكلات توزيع المدارس، وتوقع الأعداد المنتظر إلتحاقها بالحلقة الأولى من التعليم الأساسى بمحافظة المنوفية حتى عام 2025 فى ضوء مؤشرات النمو السكانى الحالية بغرض التنبؤ باحتياجات محافظة المنوفية من (المدارس – الفصول – المعلمين) حتى عام 2025.

كما اعتمدت الباحثة فى دراستها على المنهج الوصفى الوثائقى والمسحى وذلك لملائمة هذا المنهج لطبيعة الدراسة وهدفها وذلك بجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة لوضع ملامح لخريطة مدرسية للحلقة الأولى من التعليم الأساسى بمحافظة المنوفية فى ضوء مؤشرات النمو السكانى الحالية والمستقبلية.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها ما يلى تحديد الإحتياجات التعليمية للحلقة الأولى من التعليم الأساسى على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة المنوفية من عام 2016 حتى عام 2025. تحتاج إدارة أشمون التعليمية إلى حوالى 863 فصل و 527 معلم و101 مدرسة. تحتاج إدارة أشمون التعليمية إلى حوالى 319 فصل و 106 معلم و18 مدرسة. تحتاج إدارة بركة السبع التعليمية إلى حوالى 455 فصل و 325 معلم و39 مدرسة. تحتاج إدارة تلا التعليمية إلى حوالى 361 فصل و 227 معلم و28 مدرسة. تحتاج إدارة السادات التعليمية إلى حوالى 447 فصل و 733 معلم و37 مدرسة. تحتاج إدارة سرس الليان التعليمية إلى حوالى 97 فصل و 437 معلم و9 مدرارس. تحتاج إدارة شبين الكوم التعليمية إلى حوالى 611 فصل و76 مدرسة ولا تحتاج لمعلمين. تحتاج إدارة الشهداء التعليمية إلى حوالى 455 فصل و 185 معلم و49 مدرسة. تحتاج إدارة قويسنا التعليمية إلى حوالى 711 فصل و 836 معلم و71 مدرسة. تحتاج إدارة منوف التعليمية إلى حوالى 826 فصل و 617 معلم و68 مدرسة.

وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور سعيد محمود مرسى أستاذ أصول التربية ورئيس قسم أصول التربية بكلية التربية جامعة الزقازيق ورئيس المركز الإقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان رئيساً ومناقشاً، والدكتورصبحى شعبان شرف أستاذ أصول التربية ووكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث جامعة المنوفية مناقشاً، الدكتور مجدى محمد يونس أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة المنوفية ورئيس مجلس أمناء محافظة المنوفية مناقشاً ومشرفاً، و الدكتورة منال فتحى سمحان أستاذ أصول التربية المساعد ورئيس قسم أصول التربية بكلية التربية جامعة المنوفية مناقشاً ومشرفاً.