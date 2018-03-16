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ضحية جديدة بسبب الإيجار القديم..

مشاجرة بين مالك عقار والسكان بسبب ضعف القيمة الإيجارية تنتهى بإصابة مواطن

الجمعة، 16 مارس 2018 10:58 ص
مشاجرة بين مالك عقار والسكان بسبب ضعف القيمة الإيجارية تنتهى بإصابة مواطن مشاجرة - أرشيفية





كتب كريم صبحى
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ضحية جديدة انضمت لضحايا قانون الإيجار القديم بسبب الصراع بين مالك العقار والسكان، حيث شهدت منطقة المرج مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين صاحب عقار والسكان بسبب خلافات على الإيجار القديم انتهت بإصابة مواطن بطلق نارى فى رأسه ويرقد بين الحياة والموت.

البداية، كانت بتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والملوتوف بين مالك عقار وبعض المستأجرين لديه شقق بسبب رغبته فى طردهم من شققهم لضعف قيمة الإيجار .

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتمت السيطرة على المشاجرة التى أثارت الذعر بين السكان، وتبين من التحريات أن مواطن تصادف مروره أصيب بطلقة طائشة فى رأسه وتم نقله لتلقيه العلاج وحالته خطرة.

كشفت تحقيقات محمد عرجاوى وكيل أول نيابة المرج ، أن المتهم "حسن م" مالك عقار بمنطقة المرج نشبت بينه وبين 4 من السكان المؤجرين شقق سكنية خلافات وصراعات بسبب رغبته فى طردهم من الشقق لضعف قيمة الإيجار ورغبته فى إيجار الشقق بقيمة أعلى أو رفع الإيجار عليهم.

وفى يوم الحادث طلب مالك العقار من السكان دفع قيمة المياه وكهرباء العقار ولكنهم اختلفوا على تقسيم المبالغ بينهم فنشبت مشادة كلامية بين مالك العقار والسكان أحضر كل طرف أنصاره وجلبوا معهم الأسلحة النارية والبيضاء وتشاجروا وأثناء إطلاق النار فى الشارع أصيب مواطن تصادف وجوده فى المكان برصاصة فى رأسه ليتمكن رجال الأمن من القبض على 14 متهما من طرفى المشاجرة وهم "فراج م" و" سعد م" و"ناجح ج" و"خليفة م" و"محمود ح" و"يوسف ب" و"بدر ن" و"محمد ع" و"محمود ا" و"علاء م" و" محمد ع" و"سيد ع" و"اسلام ت" و"حسن م" وإحالتهم للنيابة لتأمر بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة البلطجة وحيازة الأسلحة النارية.

واعترف سكان العقار بأن صاحبه يفتعل المشاكل لمحاولة طردهم وتطفيشهم من العقار بسبب أن الإيجار قانون قديم ويرغب فى إيجار الشقق أو بيعها بعد طردنا.


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