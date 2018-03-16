مسلحو "فيلق الرحمن" فى الغوطة السورية يرفضون مقترحا روسيا للاستسلام







(رويترز)

رفضت جماعة فيلق الرحمن، وهى إحدى جماعات المعارضة المسلحة الرئيسية التى تنشط فى جيب الغوطة الشرقية بسوريا، اليوم الجمعة مقترحا من روسيا لإجراء محادثات داخل سوريا بشأن الاستسلام ومغادرة الجيب.

وقال وائل علوان المتحدث باسم فيلق الرحمن إن الأمم المتحدة نقلت لهم المقترحات الروسية. وأضاف علوان، ومقره تركيا، "ما يطلبه الروس من الاستسلام عبر التفاوض الداخلى مرفوض".