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مساجد مصر تتحدث عن البر والوفاء فى خطبة الجمعة

الجمعة، 16 مارس 2018 03:00 ص
مساجد مصر تتحدث عن البر والوفاء فى خطبة الجمعة وزارة الاوقاف





كتب لؤى على
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تتحدث مساجد مصر اليوم فى خطبة الجمعة "البر والوفاء"، وذلك موضوع الخطبة الذى حددته وزارة الأوقاف. 
 
وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
 
من ناحية أخرى، يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الاوقاف ،خطبة الجمعة بمسجد الصحابة بشرم الشيخ ،وذلك بمناسبة العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء،وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
 
 
 
 

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خطبة الجمعة

مساجد مصر

البر والوفاء




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