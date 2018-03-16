مساء اليوم .. أوقاف البياضية تحتفل بأعمال تجديدات المسجد العتيق

مساء اليوم .. أوقاف البياضية تحتفل بأعمال تجديدات المسجد العتيقالجمعة، 16 مارس 2018 02:45 م
محمد بدر محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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تنظم إدارة أوقاف البياضية التابعة لأوقاف الأقصر، مساء اليوم الجمعة، أمسية دينية بعد صلاة العشاء إحتفالاً مع أهالي مدينة البياضية وذلك بعد انتهاء عمليات تجديد المسجد العتيق بالجهود الذاتية ، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وأهالى البياضية.
وفي هذا الصدد أكد أحمد أنور مرسي من القيادات الشعبية بالبياضية، إن تجديد المسجد العتيق وهو من المساجد الجامعة التى نؤدى فيها الصلاوات، ويقدم خدمات توعوية ودينية بالجهود الذاتية شيء مبهج ويدل على الانتماء والوعي وحب بذل الخير وإعمار بيوت الله بما يليق بحرمتها وقدسيتها.
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