مسئول روسى: أكثر من نصف مليون شرطى يؤمنون الانتخابات الرئاسية







(أ ش أ)

أعلن متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية اليوم الجمعة، أن أكثر من 500 ألف ضابط روسى سيشاركون فى تأمين انتخابات الرئاسة الروسية المزمع إجراؤها بعد غد الأحد.

وقال المتحدث، فى تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية، "إن أكثر من 532 ألف ضابط من (النظام الموحد لإدارة الأزمات فى روسيا) سيعملون على التأمين خلال الانتخابات الرئاسية"، مضيفا أن خدمات الطوارئ الروسية موضوعة فى حالة تأهب قصوى منذ صباح اليوم.

ولفت إلى أن قوات الشرطة ومتخصصين سيعملون، باستخدام الكلاب المدربة، على معاينة مراكز الاقتراع والأماكن المتاخمة لها قبل بدء عمليات التصويت على الانتخابات، كما أن ضباط الشرطة سيعملون على ضمان إنفاذ القانون وإحلال الهدوء والأمن فى مراكز الاقتراع خلال يوم التصويت.