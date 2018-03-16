محكمة يونانية ترفض طلب تركيا تسليم 8 جنود







أثينا (رويترز)

رفضت محكمة استئناف يونانية اليوم الجمعة، مطلبا تركيا بتسليم 8 جنود أتراك تتهمهم أنقرة بلعب دور مباشر فى تحركات الجيش على الرئيس رجب طيب أردوغان فى 2016.

وهذا ثالث طلب تسليم ترفضه المحاكم اليونانية فى قضية وترت العلاقات بين البلدين العضوين فى حلف شمال الأطلسى.

وهرب الجنود إلى اليونان بطائرة هليكوبتر يوم 16 يوليو 2016 فيما أنهارت تحركات الجيش على أردوغان. وتقول تركيا إنهم خونة ومن مدبرى تحركات الجيش.