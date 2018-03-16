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محكمة يابانية تحكم بتغريم الحكومة وشركة طوكيو بـ59 مليون دولار لضحايا فوكوشيما

الجمعة، 16 مارس 2018 03:30 م
محكمة يابانية تحكم بتغريم الحكومة وشركة طوكيو بـ59 مليون دولار لضحايا فوكوشيما رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى





أ ش أ
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أمرت محكمة يابانية، اليوم الجمعة، مرة أخرى الحكومة اليابانية وشركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية (تيبكو) بدفع تعويضات للمقيمين الذين فروا من فوكوشيما بسبب الانصهار النووى فى محطة للطاقة عام 2011.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، أن محكمة طوكيو الجزئية حكمت على الدولة وتيبكو بدفع مبلغ 59 مليون دولار كتعويض لـ42 شخصًا، معظمهم ممن تم إجلاؤهم طواعية من محافظة فوكوشيما إلى وجهات تشمل محافظات أيشى وطوكيو.

وطالب ما مجموعه 47 شخصا عن تعويض بقيمة 630 مليون ين بسبب معاناتهم النفسية، وكان حكم، اليوم الجمعة، هو السادس من بين نحو 30 دعوى مماثلة رفعت ضد الدولة ومشغِّل محطة فوكوشيما رقم 1، والرابع الذى يحمل الجهتين المسؤولية القانونية.

 


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