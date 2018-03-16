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محكمة تركية تصدر قرارا لصالح صحفى معتقل منذ عامين على خلفية تحركات الجيش

الجمعة، 16 مارس 2018 03:11 م
محكمة تركية تصدر قرارا لصالح صحفى معتقل منذ عامين على خلفية تحركات الجيش الشرطة التركية





أنقرة (أ ف ب)
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 اعتبرت المحكمة الدستورية التركية الجمعة، أن الاعتقال الموقت لصحفى اعتقل بعد تحركات الجيش صيف 2016 يشكل "انتهاكا لحقوقه" بعد شهرين على قرار مماثل اصدرته وبقى حبرا على ورق.

ويأتى هذا القرار بينما يفترض أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها الأسبوع المقبل حول الاعتقال قيد التحقيق لشاهين الباى المعتقل منذ نهاية يوليو 2016.

وكانت المحكمة الدستورية التركية طلبت فى يناير الإفراج الموقت عن الباى وزميله محمد التان، معتبرة أن احتجازهما يشكل "انتهاكا لحرية التعبير والصحفى وللحق فى الأمن والحرية".

والباي كان صحفيا فى "الزمان" التى أغلقت بسبب ارتباطاتها مع الداعية فتح الله جولن.

والثانى صحفى أيضا كتب عددا من الأعمال السياسية، وقد أعتقل فى سبتمبر 2016 وحكم عليه الشهر الماضى بالسجن مدى الحياة "لمحاولة إسقاط النظام الدستورى".

 


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