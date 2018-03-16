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الجمعة، 16 مارس 2018 02:18 م
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محكمة بريطانية تدين مراهقا عراقيا فى تفجير بقطار أنفاق

الجمعة، 16 مارس 2018 02:02 م
محكمة بريطانية تدين مراهقا عراقيا فى تفجير بقطار أنفاق مترو لندن





رويترز
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 أدانت محكمة بريطانية مراهقا عراقيا اليوم الجمعة بالشروع فى القتل بعد أن فجر قنبلة مصنوعة يدويا على متن قطار أنفاق فى لندن فى ساعة ذروة مما أدى إلى إصابة 30 شخصا.

وقال الادعاء إن أحمد حسن (18 عاما)، الذى دخل بريطانيا باعتباره طالب لجوء، أدين بمحاولة قتل ركاب على متن قطار أنفاق كانت متجها إلى وسط لندن يوم 15 سبتمبر العام الماضى.

وانفجرت القنبلة فى محطة بارسونز جرين واجتاحت السنة اللهب العربة، لكن القنبلة لم تنفجر بشكل كامل مما حد من الإصابات، فيما وصفته السلطات بخامس أكبر هجوم فى بريطانيا فى 2017.


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