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الجمعة، 16 مارس 2018 06:30 م
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محتجون يقتحمون القنصلية الألمانية فى جزيرة كريت

الجمعة، 16 مارس 2018 05:03 م
محتجون يقتحمون القنصلية الألمانية فى جزيرة كريت الشرطة الألمانية - أرشيفية





(رويترز)
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قال مسؤولون فى الشرطة إن مجموعة من الأشخاص اقتحموا القنصلية الألمانية على جزيرة كريت اليوم الجمعة للاحتجاج على الهجوم العسكرى التركى على عفرين فى شمال سوريا.

ولم يتضح بعد لماذا جرى استهداف مصالح ألمانية. وتحارب القوات التركية وحدات حماية الشعب الكردية السورية فى مدينة عفرين فى حملة بدأت قبل شهرين تقريبا.

وقال أحد المسؤولين "فى الساعة 0930 (7030 بتوقيت جرينتش) اقتحمت مجموعة من عشرة أشخاص يخفون وجوههم القنصلية فى مدينة هيراكليون".

وأضاف أنهم رفعوا شعارا على الشرفة كتب عليه "تضامنا مع عفرين" و"المقاومة حية" باللغات الكردية والألمانية واليونانية.

وقال مسؤول آخر بالشرطة إن المحتجين حطموا بعض النوافذ. ولم ترد تقارير عن حدوث إصابات.

ويتكرر وقوع هجمات صغيرة النطاق على شركات وسفارات ومبان حكومية فى اليونان التى تخرج ببطء من أزمة مالية طاحنة تعاملت خلالها أيضا مع مئات الآلاف من المهاجرين كثير منهم سوريون.

 


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