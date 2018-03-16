محامى الممثلة الإباحية "دانيلز": موكلتى تعرضت لتهديد لكتمان علاقتها بترامب







(رويترز)

قال محامى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمى دانيلز لشبكتى (سي.إن.بي.سي) و (سي.إن.إن) اليوم الجمعة إن دانيلز تعرضت لتهديد جسدى وتلقت تحذيرا بالتزام الصمت بشأن علاقتها بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ولم يقدم المحامى مايكل أفيناتى تفاصيل بشأن التهديد ضد ستيفانى كليفورد التى تستخدم اسم الشهرة ستورمى دانيلز فى عملها. وقال إن كيلفورد ستتحدث بالتفصيل عن الأمر فى مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) ستبث يوم 25 مارس.

وقال لسي.إن.إن "تعرضت موكلتى لتهديد جسدى لالتزام الصمت بشأن ما تعرفه عن دونالد ترامب"، أضاف "ستقدم تفاصيل محددة بشأن ما حدث".

وزعمت كليفورد أنها كانت على علاقة بترامب بدأت فى 2006 واستغرقت عدة أشهر. ونفى ترامب ذلك.

وفى رسالة أرسلت لمحامى ترامب الخاص مايكل كوهين يوم الاثنين عرضت كليفورد إرسال مبلغ 130 ألف دولار لحساب خصصه ترامب حتى تتحرر من اتفاق سرى وقعته فى أكتوبر تشرين الأول 2016. وتجاهل كوهين العرض.

وقال كوهين إنه دفع لكليفورد 130 ألف دولار من ماله الخاص خلال حملة الانتخابات الرئاسية فى 2016. ولم يذكر سبب تقديم هذا المبلغ كما لم يحدد إن كان ترامب علم بذلك.

وأقام أفيناتى دعوة قضائية الأسبوع الماضى فى لوس أنجليس قائلا إن ترامب لم يوقع الاتفاق السرى الذى أبرمه محاميه مع كليفورد مما يجعل الاتفاق باطلا ويتيح نشر الاتفاق والوثائق المرتبطة به.

وقال أفيناتى لرويترز اليوم الجمعة إن ست نساء تواصلن مع مؤسسته القانونية للحديث عن علاقاتهن مع ترامب. وأضاف أن النساء كانت لديهن "قصصا مشابهة بشكل مذهل لقصة موكلتي"... وأضاف "ما زلنا بصدد التحقق من هذه المزاعم".

وفى وقت سابق أبلغ أفيناتى شبكتى (سي.إن.بي.سي) و (سي.إن.إن) إن اثنين على الأقل من النساء وقعن اتفاقات سرية.