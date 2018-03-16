محافظ سوهاج تنظيم قافلة طبية للكشف على أهالى قرية أولاد سلامة بالمجان







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن قيام نادى روتارى سوهاج بتنظيم قافلة طبية مكبرة استمرت لمدة يومان بالتعاون مع أندية روتارى صن رايز وروتارى جيزة ميتروبوليتان ولجنة الوقاية من الأمراض والعلاج بنادى روتارى ومديرية الصحة بسوهاج

حيث تم إجراء عمليتان قلب مفتوح للكبار وعملية قلب مفتوح أطفال بمركز القلب والجهاز الهضمى بسوهاج تحت إشراف الدكتور ماجد ذكرى أستاذ جراحة القلب والصدر ،والدكتور هشام شوقى أستاذ جراحة القلب والصدر أطفال .

كما قامت القافلة أيضا بتوقيع الكشف الطبى وصرف الأدوية بالمجان 1187 من أهالى قرية أولاد سلامة بالمنشاة بالوحدة الصحية لقرية أولاد سلامة ، وذلك فى اطار التعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الأساسية للمواطنين بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ فى بيان له ، أن القافلة الطبية لنادى روتارى شملت تخصصات " أطفال ـ باطنة ـ صدر ـ عظام – أنف وأذن وحنجرة – تنظيم الأسرة – إجراء تحاليل السكر وقياس الضغط – تحاليل الدم والفيروسات " .

وأشاد عبد المنعم بأندية الروتاري ودعمهم الدائم للمحافظة من خلال القوافل الطبية والعلاجية للمواطنين ، مشيرا أنه تم تكليف مديرية الصحة والوحدات المحلية والأجهزة المعنية بتقديم الدعم اللازم لإنجاح تلك القوافل وتحقيق الهدف منها بالوصول لأكبر عدد من المستفيدين من المرضى غير القادرين بنطاق المحافظة ، مؤكدا أن التعاون مع الروتاري مثال يحتذى به فى المشاركة المجتمعية و تعاون مؤسسات المجتمع المدنى مع الحكومة لتحقيق التنمية الشامل.