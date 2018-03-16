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الجمعة، 16 مارس 2018 05:52 م
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محافظ دمياط يحيل مسئولى الجمعية الزراعية بفارسكور للنيابة الإدارية

الجمعة، 16 مارس 2018 04:40 م
محافظ دمياط يحيل مسئولى الجمعية الزراعية بفارسكور للنيابة الإدارية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط





دمياط معتز الشربينى
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أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مسئولى الجمعية الزراعية والإصلاح الزراعى بفارسكور للنيابة الإدارية، لعدم إبلاغهم عن قيام أحد المواطنين بالتعدى على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمرانى، الأمر الذى ترتب عليه الاستمرار فى التعدى وتطوير المخالفة ومن ثم ضياع جزء من الرقعة الزراعية وضياع المصلحة المالية للدولة، ولذلك قرر المحافظ إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية عملا بنص المادة 60 من القانون 81 لسنة 2016 للاختصاص.

 


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