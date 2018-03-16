محافظ دمياط يحيل مخالفات الوحدة المحلية بالعنانية للنيابة الإدارية







دمياط - عبده عبد البارى

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط،مخالفات تقاعس المسؤلين بالوحدة المحلية بالعنانية عن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتأخرات وكذا لاستغلالهم سلطاتهم وقيامهم ببعض المخالفات للنيابة الإدارية للتحقيق.



وقامت إدارة الشئون القانونية بالديوان العام بالتحقيق مع مسؤولين الوحدة المحلية بالعنانية ، وتبين عدم قيامهم باتخاذ الإجراءات تجاه متاخرات النظافة بالوحدة وهى تعد من المخالفات المالية الجسيمة من شأنها المساس بالمصلحة المالية للدولة ، وكذلك وجود مخالفات تعدي على الأراضي بالبناء تقاعس الوحدة في إتخاذ الإجراءات اللازمة وهو ما يعد من المخالفات الجسيمة التى ينعقد فيها الاختصاص بالتحقيق في النيابة الإدارية .



لذا قرر المحافظ إحالة التحقيق للنيابة الإدارية .

