محافظ دمياط يحيل مخالفات الوحدة المحلية بالعنانية للنيابة الإدارية

محافظ دمياط يحيل مخالفات الوحدة المحلية بالعنانية للنيابة الإداريةالجمعة، 16 مارس 2018 01:54 م
الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط
دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق
أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط،مخالفات تقاعس المسؤلين بالوحدة المحلية بالعنانية عن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتأخرات وكذا لاستغلالهم سلطاتهم وقيامهم ببعض المخالفات للنيابة الإدارية للتحقيق.
وقامت إدارة الشئون القانونية بالديوان العام بالتحقيق مع مسؤولين الوحدة المحلية بالعنانية ، وتبين عدم قيامهم باتخاذ الإجراءات تجاه متاخرات النظافة بالوحدة وهى تعد من المخالفات المالية الجسيمة من شأنها المساس بالمصلحة المالية للدولة ، وكذلك وجود مخالفات تعدي على الأراضي بالبناء تقاعس الوحدة في إتخاذ الإجراءات اللازمة وهو ما يعد من المخالفات الجسيمة التى ينعقد فيها الاختصاص بالتحقيق في النيابة الإدارية .
لذا قرر المحافظ إحالة التحقيق للنيابة الإدارية .
إضافة تعليق
4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع
اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة