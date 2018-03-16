محافظ جنوب سيناء: غدًا نرفع العلم المصرى على أرض طابا فى ذكرى التحرير الـ29

محافظ جنوب سيناء: غدًا نرفع العلم المصرى على أرض طابا فى ذكرى التحرير الـ29الجمعة، 16 مارس 2018 02:27 م
جانب من اللقاء
كتب لؤى على
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قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تسعد بجموع الأئمة المتميزين على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ، مضيفًا: "وجودكم يزيد سيناء إيمانا على إيمان، فأرض سيناء مقدسة، وكما قال الرئيس نحن نعمر لأننا دعاة سلام".
وأضاف خلال كلمته بافتتاح المعسكر التثقيفى السادس عشر للأئمة، بمدينة شرم الشيخ، أن مساحة جنوب سيناء تبلغ 31 ألف كيلو ولدينا 600 كيلو شواطئ، معلنا عن رفع العلم المصرى غدا على أرض طابا بمناسبة مرور 29 عامًا على تحرير آخر كيلو من تراب وطننا الغالى.
حضر اللقاء السيد محمود الشريف، نقيب الاشراف ووكيل مجلس النواب،والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية.
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