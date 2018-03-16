محافظ القليوبية يتفقد أعمال البحث لانتشال جثة شخص تحت انقاض عقار منهار بطوخ

محافظ القليوبية يتفقد أعمال البحث لانتشال جثة شخص تحت انقاض عقار منهار بطوخالجمعة، 16 مارس 2018 01:11 م
جانب من الجولة
القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير
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تفقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية صباح اليوم الجمعة،أعمال الحفر والبحث لانتشال جثة أحد المواطنين بالعقار المنهار بقرية الدير بمدينة طوخ برفقة اللجنه المشكلة برئاسة االسكرتير العام المساعد وعضوية كل من رئيس مدينة طوخ ومديرى مركز معلومات الشبكات الأرضية والشئون الهندسية ورئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ.
وقام عشماوي بمتابعة الأعمال التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة طوخ فى البحث عن الشخص الذى كان ينقب عن الآثار أسفل منزله خلسة بقرية الدير بمدينة طوخ وقد وصل عمق البحث إلى 9م.
وعلى الفور أمر عشماوى بتأمين المنازل المجاورة لسد أجناب الحفر وان تتم استكمال اعمال البحث به بالاعمال اليدوية وبدون استخدام المعدات.
كما أصدر عشماوى تعليماته للجنه المنشات الايلة للسقوط بمعاينة المنازل التى تم بنائها بالطمى وحوائط حاملة فى تلك المنطقة وبجوار الحفرة واعداد تقرير فنى حيال حالة السلامة الانشائية لها وتوصيات اللجنه بشان آليه التعامل معها وفقا لحالتها الراهنة على أن يعرض التقرير النهائى على المحافظ خلال 24 ساعة من تاريخ صدور القرار وأن تستمر أعمال البحث حتى يتم انتشال الجثمان وتسليمه لذويه.
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