محافظ القاهرة يشدد على ضبط سيارات إلقاء مخلفات البناء فى الشوارع







كتب سيد الخلفاوى

شدد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، على رؤساء الإحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق وأقسام الشرطة لرصد السيارات النقل والكارو والتي تقوم بإلقاء مخلفات البناء بالشوارع وعمل أكمنة لها صباحا ومساء، وبالأماكن المعروفة لدى رؤساء الأحياء لقيام المخالفين بإلقاء حمولتهم بها، موضحا، فى حالة الضبط يتم التحفظ على السيارة وعدم الإفراج عنها الابعد سداد الغرامات المقررة طبقا للقانون وتحرير محضر تلوث بيئي ضد قائد السيارة مع إخطار الإدارة العامة للمرور بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده طبقا لقانون المرور.

وأشار المحافظ بأنه من غير اللائق قيام بعض المخالفين بتشويه شوارع القاهرة بإلقاء المخلفات بها مما يسبب إعاقة مرورية وتلوث بيئي مع أتلاف رصف وأرصفة الشوارع بالإضافة إلى المجهود المضاعف لرجال هيئة النظافة برفع المخلفات مقابل توفير مسافة الرحلة إلى احد المقالب المخصصة لمخالفات البناء ، وسيتم تفعيل قرار المحافظ السابق بفرض غرامة مالية تصل إلى عشرة ألاف جنيها في حالة الضبط للسيارة الكبيرة مع منح حافز مالي للقائمين على أعمال الضبط سواء من رجال الشرطة أو المرافق أو أجهزة الأحياء المعنيين .

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدوري على رؤساء الأحياء بحضور السادة نواب المحافظ واللواء محمد الشيخ السكرتير العام و م . حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة أكد خلالها على التزام المحلات بوضع حاويات لتجميع المخلفات القمامة أمام كل محل مع إلزام المحلات الكبرى ومطاعم الوجبات السريعة بوضع حاويات تتناسب مع حجم المخرجات منة مع إلزام صاحب المحل بنظافة محيط المحل كنظافة المحل تماما" كما أكد على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الأحياء بالشوارع كل في نطاقه والالتحام بالمواطنين والوقوف على مشاكلهم واحتياجاتهم والعمل على سرعة توفير الحلول المناسبة مع رفع كافة الإشغالات وعدم السماح بأي مخالفات جديدة والتصدي لها بالمهد.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة التلاحم مع الجمعيات الأهلية وشباب الحي ومديري المدارس ومراكز الشباب لزيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية اتخاذ السلوك الايجابي بما يعود بالنفع على المواطن سواء في المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو عدم إلقاء المخلفات على الأرض وبالشارع وإلقائها في الأماكن المخصصة لها وكذالك أهمية الحفاظ على المياه والتي تعانى مصر منها ألان حيث دخلت في نطاق الفقر المائي طبقا" لتقرير رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة والذي أوضح إن استهلاك الفرد في مصر بلغ حوالي 600 متر3 سنوي.

واصدر المحافظ تعليماته لرئيس هيئة النظافة بضرورة الإسراع في تنفيذ منظومة الري بالرشاشات في جميع حدائق القاهرة والمسطحات الخضراء بدلا" من الري الغامر وبالخراطيم كذالك إيقاف أعمال رش الشوارع بالمياه إلا في حالة الضرورة وغسلها طبقا" لمنظومة نظافة متفق عليها ، كذلك أكد على رؤساء الأحياء بالمرور على كافة المدارس والمساجد والمباني الحكومية كل في نطاقه والتأكيد على سلامة إعمال السباكة بدورات المياه بها وعملها بكفاءة وتقديم المساعدة والصيانة الأزمة في حالة الضرورة .

كما أكد المحافظ على ضرورة سرعة استكمال منظومة نشر كاميرات المراقبة الأمنية على كافة المحال والمباني الحكومية والأهلية نظرا لدورها الهام في ردع الحوادث الإجرامية والإرهابية ."