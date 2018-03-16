محافظ الدقهلية يفتتح مسجد الرحمة بعزبة أبو العينين بمركز تمى الأمديد







الدقهلية - شريف الديب

افتتح الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، مسجد الرحمة بعزبة أبو العينين التابعة للوحدة المحلية لقريه صدقا مركز تمى الأمديد، والذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية وبمساهمة إماراتية للشيخ عبد الله الملا، وتم بناؤه على مساحة 500 متر مربع ويتكون من طابقين لأداء الصلاة ويتسع لأكثر من 600 مصلى وبلغت تكلفته الاجماليه2.50 مليون جنيه.

وأدى المحافظ، صلاة الجمعة بالمسجد الجديد عقب الافتتاح وألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، بعنوان البر والوفاء، مؤكدا أنهما من القيم الإسلامية المثلى والتى تهدف إلى العلاقات الطيبة بين الجميع ونشر الأمن فى نفوس ابناء الوطن الواحد، مضيفاً بأنهما جمعا كل الخصال الحميدة فى مقدمتها حسن الخلق.

وأشار زيادة ، إلى أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو المثل والقدوة فى البر والوفاء لأهله وأصحابه ومجتمعه، مؤكدا على ضربه النموذج الأمثل فى وفائه لوطنه "مكة المكرمة" حين ناداها لحظة خروجه منها مهاجرا إلى المدينة المنورة قائلا "والله انك لاحب بلاد الله إلى ولولا ان اهلك أخرجونى منك ما خرجت"، موضحاً ان على المصريين جميعا ان يكونوا اوفياء لوطنهم وان يؤكدوه بالخروج إلى الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات القادمة ليثبتوا للعالم وفائهم وحبهم لوطنهم واصرارهم على الاستمرار فى مسيره البناء والتنمية والقضاء على الارهاب.

وقال وكيل وزارة الأوقاف، أن التكافل الاجتماعى والتراحم بين الجميع هو اساس العبادة والطاعة لله سبحان وتعالى، مضيفاً ان العبادة مفهومها يتسع ليشمل كل مناحى الحياه وكل عمل يقوم به الانسان مبتغيا وجه الله سبحانه وتعالى هو عباده، موضحا ان بناء المساجد عبادة والمستشفيات والمدارس ومساعدة المحتاجين ومعالجه المرضى وكل افعال الخير للناس يدخل فى باب العبادة لله رب العالمين.

وثمن الشعراوي، الجهود الذاتية للمواطنين فى المساندة والدعم للمشروعات الخدمية لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وان الجهود الذاتية لمواطنى الريف شيء مبهج يؤكد الانتماء، مشيداً بالعلاقات الطيبة والوثيقة بين الشعب المصرى والإماراتى ووقوف الامارات مع مصر فى كافه القضايا ومساندتها الدائمة لها فى جميع الظروف.

والتقى محافظ الدقهلية، بمواطنى القرية واستمع إلى مقترحاتهم ومشاكلهم ومطالبهم، موجهاً رئيس المركز بسرعه الاستجابة لها والعمل على حلها، مشيرا إلى ان محافظه الدقهلية متميزة فى كافه المجالات وفى مقدمتها الجهود الذاتية.

حضر الزيارة ورافق المحافظ، افتتاح وأداء صلاة الجمعة بالمسجد المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، جمال عبد الحى، رئيس مركز ومدينه تمى الامديد، الشيخ الإماراتى عبد الله الملا، الذى انشأ المسجد على نفقته، أعضاء مجلس النواب عن دائرتى تمى الأمديد والسنبلاوين، عدد من الشخصيات العامة بالمدينة، جموع كبيرة من مواطنى القرية والقرى المجاورة.