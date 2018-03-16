محافظ الإسكندرية يشهد افتتاح منتدى التعليم الفنى بأكاديمية النقل البحرى







الإسكندرية - هناء أبو العز

شهد محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، اليوم الجمعة، مراسم الافتتاح الرسمى لمنتدى الأكاديمية العربية الثالث للتعليم الفنى، والذى ينظمه معهد خدمة الصناعة التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، تحت شعار "ثورتنا ثورة عمل"، وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسى بأبى قير بالإسكندرية.

وقال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية: "سعيد بوجودى بينكم اليوم، وأشكر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على إتاحة الفرصة لحضورى هذا المنتدى، سلطان أن الدول التى اهتمت بالتعليم الفنى تطورت وحققت نقلة نوعية فى سبيل التنمية الاقتصادية".

وأشار إلى أن هناك تطور غير مسبوق فى التقدم الاقتصادى والإنتاجية مع التعليم، موضحًا أن من يدرك هذا الارتباط سيحقق نقلة للأفضل، خاصة وأن التحدى الأكبر هو توافر العمالة الماهرة والحفاظ عليها، مؤكدًا أن مسابقة مصر الأولى للمهارات، والتى تقام على هامش فعاليات منتدى الأكاديمية العربية الثالث للتعليم الفنى، هو خطوة على الطريق الصحيح فيما يتعلق باكتشاف مواهب التعليم الفنى.

وبدوره، أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، أهمية قطاع التعليم الفنى بمصر والوطن العربى، مشيرًا إلى أن التعليم الفنى سيكون له أهمية ومكانه كبيرة فى المرحلة المقبلة.

وأوضح "عبد الغفار"، أن الاهتمام بقطاع التعليم الفنى والتقنى، يعمل بشكل مباشر على محاربة البطالة إلى جانب أنه بات يشكل المحك الأهم الذى تعتمد عليه خطط التنمية بجميع مفرادتها، مشيرًا إلى أن الاهتمام بذلك الفرع من التعليم، يعمل على توفير الأيدى العاملة اللازمة لمشروعات المجتمع فى التنمية المستدامة لمواكبة التطور العالمى المتسارع .

وشدد على أن الأكاديمية تسخر كل إمكانياتها من أجل اجتماع المعنيين بتطوير التعليم الفنى، فى ذلك الحدث من خلال التعاون مع وزارات التربية والتعليم والصناعة والإنتاج الحربى، وقال "نسعى لتأدية دورنا لخدمة قضايا مجتمعاتنا العربية".

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أن هذا القطاع يحظى باهتمام القيادة السياسية لما له من دور فى المساهمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم وضعت استراتيجية وخطة طموحة لتحقيق هذا الهدف المنشود.