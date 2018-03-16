محافظ الإسكندرية يشارك تشييع جثمان شهيد الواجب النقيب بحرى مصطفى محمود الجزار







الإسكندرية جاكلين منير

تقدم الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، الجنازة العسكرية لتشييع جثمان الشهيد النقيب بحري مصطفى محمود الجزار، من لواء الوحدات الخاصة البحرية شهيد الواجب الوطني، وذلك في جنازة عسكرية مهيبة بالقاعدة البحرية برأس التين، وقد استشهد إثر هجوم مسلح، وذلك خلال مشاركته في العملية الشاملة سيناء_2018 .

وقدم المحافظ، واجب العزاء لرجال القوات المسلحة والشعب المصري، وإلى أسرة الشهيد، مؤكدا أنه لشرف عظيم أن يكونوا أهل البطل أحد شهداء مصر الأبرار، والذى نال الشهادة فى حمايته لوطنه ورفع اسم وطنه واسمه عاليا، متمنيا أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وزويه الصبر والسلوان.

شارك فى الجنازة، الفريق اح. بحري احمد خالد حسن قائد القوات البحرية، واللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية ، واللواء ا ح باسم علاء رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، وقيادات وضباط القوات المسلحة والشرطة ، وتم تشييع جثمان الشهيد في جنازة عسكرية مهيبة، وسط حضور الآلاف من رجال القوات المسلحة المصرية.