محافظ الإسكندرية: التعليم الفنى له دور فى تنمية الدولة

وخلال كلمته قدم المحافظ الشكر للقائمين على المنتدى لإتاحة الفرصة له للمشاركة فى هذا المنتدى المهم والمتميز، مؤكدا أن التعليم الفنى له دور كبير فى بناء وتنمية الدول، وفى المرحلة الحالية يحظى التعليم الفنى باهتمام كبير من الدولة، كما أن الشركات التى تهتم بالجانب الفنى والتقنى بها تقدم وتطور على المستوى الاقتصادى بشكل أسرع، وأصحاب المصانع ورجال الأعمال الذين أدركوا الرابط بين التقدم الفنى والتقدم الاقتصادى تقدموا بشكل ملحوظ فى وقت قياسى.

وأضاف سلطان أن العمالة الماهرة هى التحدى الأكبر الذى يواجه الصناعة المصرية الآن؛ فلن يكون لنا مكانة فى سوق الصناعة بدون العمالة الماهرة المدربة، مؤكدا أنه يجب على المجتمع المصرى تغيير ثقافته ونظرته للتعليم الفنى فمن الضرورى إتاحة الفرصة لأصحاب التعليم الفنى ليحظوا بمكانة متميزة داخل المجتمع، وما يتم اليوم بالمنتدى هو خطوة جيدة ويجب تعميمه، مشيرا إلى أن الدولة بحاجة إلى جهد كبير وعمل جاد وتكامل المؤسسات التعليمية والشركات ورجال الأعمال لنتيح فرص تدريبية عملية للطلاب وإتاحة فرص عمل لائقة للعمالة الماهرة.

ومن جانبه أوضح رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد ‏الغفار فى كلمته أن المسابقة تقوم بتجميع الشباب ورجال الصناعة والتعليم فى حدث واحد، حيث من ‏المقرر مشاركة الشباب المصريين من المدارس والمعاهد الفنية، والشركات الصغيرة، بجانب رواد الأعمال ‏فى مسابقة مصر الأولى للمهارات فى 17 مجالاً وتحديًا على سبيل المثال "الإنسان الآلى - تطبيقات الويب - ‏تطبيقات المحمول - اللحام - الطهى - صناعة الحلى - التركيبات الميكانيكية - تصفيف الشعر - النجارة - المهارات ‏الحرة".‎

وأشار عبد الغفار أن مسابقة شباب مصر الأولى للمهارات تقام ضمن فعاليات منتدى الأكاديمية العربية ‏الثالث للتعليم الفنى، والذى عقد العام الماضى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بهدف عرض ‏الشباب مواهبهم الفنية، وفتح المجال للشباب المصرى لانتقاء أفضل الكفاءات، وفتح مجال التوظيف لهم من ‏خلال الشركات المساهمة والراعية على هامش المنتدى السنوى للأكاديمية العربية للتعليم الفنى، وأن تكون ‏المسابقة مستقبلًا مرجعية للمهارات والخبرات، تمهيدًا لمشاركة الفائزين فى المسابقة المحلية فى المسابقة ‏العالمية ‎WOLRD SKILLS، المقرر عقدها 2019 فى روسيا‎.‎