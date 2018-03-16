متحدث كردى: القصف التركى على عفرين السورية أدى لتشريد 10 آلاف شخص

متحدث كردى: القصف التركى على عفرين السورية أدى لتشريد 10 آلاف شخصالجمعة، 16 مارس 2018 03:25 ص
جانب من العنف التركى ضد عفرين
دمشق أ ش أ
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أعلن متحدث باسم (قوات حماية الشعب) الكردية السورية، الخميس، أن القصف التركى لمدينة عفرين أدى إلى تشريد 10آلاف شخص فى غضون يومين فقط.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن المتحدث أوضح أن القصف التركى باستخدام الطائرات والمدفعية ضد سكان عفرين مازال مستمرا دون توقف وأجبر عشرة آلاف شخص - حتى الآن - على مغادرة منازلهم فى غضون يومين.
كانت حكومة تركيا قد انتقدت بشدة مشروع قرار غير ملزم صدر عن البرلمان الأوروبى يدعو القوات التركية إلى وقف حملتها العسكرية فى عفرين التى بدأت فى العشرين من يناير الماضى وطالبها أيضا بسحب قواتها من المدينة.
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