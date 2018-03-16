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مبعوثو دراسة الدكتوراه بمعهد الطاقة فى موسكو يشاركون بالانتخابات.. صور

الجمعة، 16 مارس 2018 05:30 م
مبعوثو دراسة الدكتوراه بمعهد الطاقة فى موسكو يشاركون بالانتخابات.. صور المصريون فى روسيا





كتب محمد تهامى زكى
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حرص عدد من الأعضاء المبعوثين لدراسة الدكتوراه فى معهد الطاقة بموسكو من كلية الهندسة بالجامعات المصرية، على اللإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بالعاصمة الروسية موسكو، منهم الدكتور أحمد الجبالى، مبعوث لدراسة الدكتوراه بمعهد الطاقة بموسكو من كلية الهندسة جامعه طنطا، والدكتور حمدى سلطان والدكتور أحمد زكى من كلية الهندسة بجامعة المنيا.

 

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الجبالى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه رغم برودة الجو ووصول درجة الحرارة لأقل من -10 درجة مئوية، فإن ذلك لم يمنعنا من المشاركة فى العرس الانتخابى، مشيدا بالقائمين على السفارة المصرية فى موسكو مؤكدا أنهم استقبلوا المصوتين بأجواء احتفالية وفرحة كبيرة.

 

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كما قال الدكتور حمدى سلطان، أن فريق السفارة المصرية  بقيادة السفير إيهاب نصر، والمستشار الثقافى أسامة السروى، كانوا مهيئين لأجواء التصويت وتم دعوة كافة مبعوثين المصريين فى كافة مدن روسيا على الرغم من بعد المسافة عن العاصمة موسكو وتم تلبية الدعوة بحضور العديد من المبعوثين وأعضاء الجالية من مختلف المدن الروسية.

 

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كما قال الدكتور أحمد زكى، أنه سعيد بالمشاركة متوقعا حضور أعداد أكبر غدا، لأن السبت والأحد عطلة رسمية فى البلاد.

 

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