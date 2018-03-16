مؤتمر للقبائل العربية والفلاحين فى محافظة المنيا لتأييد الرئيس السيسى







المنيا- حسن عبد الغفار

نظمت امانة الفلاحين بحملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة المنيا برئاسة العمدة محمد هندى امين الفلاحين ، والحاج محمد سالم ابو اسرافيل امين مساعد امانة الفلاحين بالحملة ، وبحضور الدكتور زين الاطناوى امين الحملة بالمحافظة ومنسق قطاع شمال الصعيد ، ووليد عبد القوى امين تنظيم الحملة ، والحاج احمد ابو الليل منسق جمعية من اجل مصر بالمنيا ، والمئات من القبائل العربية والفلاحين ورجال العمل السياسى والشعبى والتنفيذى ، مؤتمر شعبى للقبائل العربية والفلاحين بمزرعة على طريق مصر اسيوط الصحرواوى الغربى .

تحدث محمد سالم ابو اسرافيل على انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال الزراعة وما يخص الفلاحين مؤكدا ان هذه الانجازات هو شاهد عليها ، ومنها مشاريع استصلاح الاراضى والمزارع السمكية ، والصوب الزراعية ، مطالبا الجميع بالخروج للتصويت ايام الانتخابات واختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال مسيرة الانجازات التى بداها الرئيس .

واشار زين الاطناوى امين الحملة على اهمية ودور القبائل العربية ووقوفهم خلف الجيش المصرى ، والدولة المصرية وقائدها وزعيمها مطالبا جموع المواطنين بالخروج والنزول ايام الانتخابات لنثبت للعالم اجمع ان مصر تساند زعيمها ورئيسها من اجل الاستقرار والامن والامان ، والسير بمصر الى الطريق السليم طريق التنمية والرخاء .

وتحدث نقيب الفلاحين عن دور الفلاحين واهميته فى مصر فهم عصب الدولة المصرية ويقع عليهم العبء الاكبر لما تمثله الزراعة بالنسبة للمصريين مطالبا الفلاحين بالنزول ايام الانتخابات والوقوف بجانب القائد عبد الفتاح السيسى نصير الفلاحين .

كما شهد المؤتمر كلمات للكثير من الحضور ، وكذلك تم تقديم فقرة فنية من طلبة وطالبات اتحاد القبائل العربية.