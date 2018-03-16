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الجمعة، 16 مارس 2018 06:34 ص
خالد صلاح
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مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم السيسى وحفل لتكريم الأمهات بمركز شباب المعادى الجديدة

الجمعة، 16 مارس 2018 04:59 ص
مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم السيسى وحفل لتكريم الأمهات بمركز شباب المعادى الجديدة علاء محمد حافظ غالى





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ينظم مركز شباب المعادى الجديدة، حفلا لتكريم مئات الأمهات بمناسبة عيدهم فى الخامسة مساء الخميس المقبل، حيث ستقوم إدارة المركز بتقديم الهدايا والجوائز للأمهات تكريما لمشوارهم فى العطاء والتضحية.

ويشهد الحفل الذى يقام تحت رعاية محمد سويلم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة والحاج محمد حافظ غالى وعلاء محمد حافظ رئيس مجلس إدارة مركز شباب المعادى الجديدة، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والرياضية البارزة.

ومن جانبه قال علاء محمد حافظ رئيس مجلس إدارة المركز، أن الحفل سيتخلله عدة فقرات ومنها تكريم الأمهات ومؤتمر جماهيرى كبير لإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لما بذله من تضحية وعطاء فى فترته الرئاسية الأولى وإنجازاته التى لا تحصى من خلال عشرات المشروعات القومية ومنها على سبيل المثال مشروع العاصمة الإدارية وقناة السويس الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومشروع الأسمرات نموذج القضاء على العشوائيات، بالإضافة إلى مشروع المليون فدان وغيرهم، ولذلك وجب على الشعب المصرى المشاركة بإيجابية والخروج إلى صناديق الاقتراع لرد الجميل وانتخاب السيسى لفترة رئاسية ثانية ستكون فاتحة خير على المصريين.

وأشار علاء محمد حافظ، إلى دور مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة والدعم الذى يقدمه محمد سويلم مدير المديرية لمراكز الشباب لتواكب التطور الذى تشهده المؤسسات الرياضية والشبابية على مستوى الجمهورية، مؤكدا على دعم مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لحفل تكريم الأمهات ومؤتمر تأييد الرئيس السيسى ليخرج بصورة نموذجية تليق بالحدث.


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انتخابات الرئاسة

السيسى

عيد الام

المعادى

اخبار الرياضة




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