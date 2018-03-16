لحظة بلحظة.. المصريون فى الخارج يدلون بأصواتهم لاختيار الرئيس







احتشد المصريون فى الخارج أمام اللجان الانتخابية فى مقار السفارات والقنصليات منذ الساعات الأولى من فتح باب التصويت فى الانتخابات الرئاسية التى انطلقت اليوم للمصريين فى الخارج وتستمر حتى 18 مارس الجارى.

وشهدت اللجان اقبالا من المصريين على أنغام النشيد القومى، ونشيد الصاعقة "قالوا ايه"، حاملين الأعلام المصرية، وسط أجواء من البهجة المفعمة بالوطنية، ويقدم اليوم السابع تغطية لحظة بلحظة لعمليات تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة المصرية.

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