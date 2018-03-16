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الجمعة، 16 مارس 2018 09:31 ص
خالد صلاح
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لحظة بلحظة.. المصريون فى الخارج يدلون بأصواتهم لاختيار الرئيس

الجمعة، 16 مارس 2018 09:32 ص
لحظة بلحظة.. المصريون فى الخارج يدلون بأصواتهم لاختيار الرئيس المصريون بالخارج يصوتون بالانتخابات





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احتشد المصريون فى الخارج أمام اللجان الانتخابية فى مقار السفارات والقنصليات منذ الساعات الأولى من فتح باب التصويت فى الانتخابات الرئاسية التى انطلقت اليوم للمصريين فى الخارج وتستمر حتى 18 مارس الجارى.
 
وشهدت اللجان اقبالا من المصريين على أنغام النشيد القومى، ونشيد الصاعقة "قالوا ايه"، حاملين الأعلام المصرية، وسط أجواء من البهجة المفعمة بالوطنية، ويقدم اليوم السابع تغطية لحظة بلحظة لعمليات تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة المصرية.

 

- سفير مصر بالإمارات: شعور وطنى جارف ينتاب جميع الناخبين المصريين

 

- سامح شكرى يوجه رؤساء البعثات الدبلوماسية بالإشراف على تأمين الانتخابات

 

- فيديو.. جموع الناخبين يحتشدون أمام سفارة مصر بالكويت على أنغام نشيد "قالوا ايه"

 

- خريطة توزيع الناخبين على اللجان الفرعية فى الانتخابات الرئاسية 2018

 

- صور .. إقبال المصريين فى سلطنة عمان على التصويت فى الانتخابات الرئاسية

 

- انطلاق تصويت المصريين فى روسيا والسعودية والعراق وقطر بانتخابات الرئاسة

 

- صور.. إقبال كثيف من المصريين فى الإمارات على التصويت بالانتخابات الرئاسية

 

- بدء توافد المصريين فى الإمارات وعمان وموريشيوس للتصويت بانتخابات الرئاسة

 

- فيديو.. رئيس "الاستشارى الأسترالى المصرى": إقبال كبير للجالية للمشاركة فى التصويت

 

- توافد المصريين بسريلانكا وميانمار ونيبال وكازاخستان للتصويت فى الانتخابات

 

- صور.. القارة الأسيوية تفتتح العرس الانتخابى للمصريين بالخارج.. سفارات مصر فى طوكيو وبكين وسيول تستقبل الناخبين لاختيار رئيس الجمهورية.. والسفراء يدلون بأصواتهم ويؤكدون: إقبال كبير من المواطنين فى الساعات الأولى

 

- هاشتاج"الانتخابات الرئاسية 2018"فى صدارة تويتر مع تصويت المصريين بالخارج

 

- انطلاق تصويت المصريين فى أفغانستان وباكستان والهند بانتخابات الرئاسة

 


 


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