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لافروف: تهديد أمريكا بضرب دمشق غير مقبول

الجمعة، 16 مارس 2018 08:59 ص
لافروف: تهديد أمريكا بضرب دمشق غير مقبول لافروف وزير الخارجية الروسى





أ ف ب
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة إن أكثر من 12 ألفا غادروا الغوطة الشرقية أمس الخميس.

وأكد لافروف أن تهديد أمريكا بضرب دمشق غير مقبول.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو اليوم الجمعة إن الوضع فى الغوطة الشرقية بسوريا يتجه صوب كارثة وإن الاشتباكات يجب أن تنتهى.

وكان تشاووش أوغلو يتحدث فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيريه الروسى والإيرانى فى آستانة عاصمة كازاخستان حيث يجتمع الثلاثة لمناقشة الوضع فى سوريا.

يذكرأن، قتل عشرة مدنيين على الأقل فى غارات جوية الجمعة على الغوطة الشرقية قرب دمشق والتى تتعرض لهجوم من فصائل مسلحة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بحسب ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان.

 


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