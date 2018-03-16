لافروف: تهديد أمريكا بضرب دمشق غير مقبول







أ ف ب

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة إن أكثر من 12 ألفا غادروا الغوطة الشرقية أمس الخميس.

وأكد لافروف أن تهديد أمريكا بضرب دمشق غير مقبول.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو اليوم الجمعة إن الوضع فى الغوطة الشرقية بسوريا يتجه صوب كارثة وإن الاشتباكات يجب أن تنتهى.

وكان تشاووش أوغلو يتحدث فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيريه الروسى والإيرانى فى آستانة عاصمة كازاخستان حيث يجتمع الثلاثة لمناقشة الوضع فى سوريا.