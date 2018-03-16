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الجمعة، 16 مارس 2018 01:40 م
خالد صلاح
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كوريا الجنوبية والدومينيكان تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادى

الجمعة، 16 مارس 2018 12:13 م
كوريا الجنوبية والدومينيكان تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادى رئيس كوريا الجنوبية





أ ش أ
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التقى رئيس الوزراء الكورى الجنوبى لى ناك يون، برئيس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا، وناقشا سبل زيادة حجم التجارة والاستثمارات بين بلديهما، وكذلك التعاون فى قطاع الطاقة والبنية التحتية وغيرها من مجالات التعاون المشترك.

وطالب يون - خلال المحادثات - بتقديم الدعم للشركات الكورية الجنوبية، فى محاولتها للانخراط فى مجالات الطاقة والبنية التحتية فى الدومينيكان، ليشمل ذلك مشروعا يهدف للارتقاء بمستوى مرافق إمداد الطاقة، ومشروعا آخر لبناء محطة توليد الغاز الطبيعى المسال، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

من جانبه، أوضح ميدينا، أن البلدين أُجريا محادثات بشأن المشروعين المقترحين، كما عبّر عن أمله فى تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية فى مجالات مثل الحكومة الإلكترونية، والتى تعنى استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصالات من أجل تحسین أسلوب أداء الخدمات الحكومیة، إلى جانب مجالات تحسين الأنظمة المرورية والرعاية الصحية للشباب وإعادة إعمار الموانئ، جدير بالذكر أن زيارة لى لجمهورية الدومينيكان تعد هى الزيارة الأولى التى يقوم بها رئيس وزراء كورى جنوبى للبلاد، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى عام 1962.


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